L’esito del sondaggio Twitter proposto da Calciomercato.it: sarebbe Kessie l’addio a zero più doloroso

L’estate 2022 si prospetta ricca di nomi top che, al momento, potrebbero ritrovarsi senza contratto. Mbappe e Cristiano Ronaldo sono al momento solo due dei calciatori il cui contratto terminerà nella prossima stagione. E in questo senso la Serie A ha da proporre diversi nomi. Nomi che riguardano tutte le big del panorama italiano. E proprio sul pericolo che le big corrono di perdere questi giocatori a costo zero è stato il tema del sondaggio proposto da Calciomercato.it sulla propria pagina Twitter. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Abbiamo infatti chiesto ai nostri follower quale sarebbe il più doloroso addio a zero tra i tanti contratti in scadenza. Per il 42,6% si tratta di Kessie, che entra nel suo ultimo anno di contratto con il Milan. Il 26,6% ha invece affermato che l’addio più doloroso sarebbe quello di Dybala, anche lui in scadenza con la Juventus il prossimo anno. Percentuale simile (22,3%) per Insigne del Napoli, mentre Brozovic dell’Inter ha raccolto soltanto l’8,5%.