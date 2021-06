Nuove conferme sull’accordo tra Udinese e Atletico Madrid per Rodrigo De Paul dopo le dichiarazioni del Dt dei friulani Marino

Oggi Pierpaolo Marino ha negato l’esistenza di un accordo tra l’Udinese e l’Atletico Madrid per il cartellino di Rodrigo De Paul. Ulteriori verifiche di Calciomercato.it, però, confermano che i due club hanno raggiunto una intesa sulla base di 35 milioni di euro più altri 5 di bonus per arrivare ai 40 complessivi chiesti fin dall’inizio dai friulani per l’ex Racing che in Italia, almeno di recente, è stato nel mirino del Milan.

Condotta in prima persona da Gino Pozzo, l’operazione è dunque giunta al rush finale: per la chiusura definitiva mancano alcuni dettagli burocratici, il 25 giugno è stata convocata dall’Atletico l’assemblea per approvare l’aumento di capitale utile anche in ottica De Paul, e ovviamente le visite mediche del 27enne che ha già parlato con Simeone e un’intesa coi ‘Colchoneros’.