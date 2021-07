Arrivano nuove conferme sulle intenzioni del PSG di anticipare ancora la Juventus: i parigini sarebbero pronti a puntare forte per Pogba

Il mercato della Juventus, in attesa di conoscere quale sarà il destino di Cristiano Ronaldo, è ben delineato: sarà il centrocampo il reparto oggetto di maggiori attenzioni. Il primo nome per rinforzare la mediana di Massimiliano Allegri, come raccontato su queste pagine, resta quello di Manuel Locatelli. Gli uomini di mercato bianconeri, però, non perdono di vista Paul Pogba: il francese è sempre più lontano dal Manchester United ed eventuale ritorno a Torino sarebbe gradito da tutti. Il rischio maggiore per la Juventus, però, è la concorrenza del PSG. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, non solo Donnarumma | PSG anche su Pogba

Il PSG è inarrestabile in questa sessione di mercato: dopo i colpi Wijnaldum, Sergio Ramos, Hakimi e l’ormai imminente Donnarumma, i parigini puntano ad un altra stella del calcio mondiale. Secondo quanto rivelato da Paolo Bargiggia sul proprio sito ufficiale: “Il PSG si butta a capofitto su Paul Pogba“. Una pessima notizia per la Juventus, che non ha mai perso di vista l’ex numero ‘6’ bianconero. Il giornalista ed esperto di mercato, poi, continua: “Si frega le mani Mino Raiola, che oltre ad essere l’agente di Verratti e Donnarumma, gestisce anche Paul Pogba”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Juventus, Arthur e lo scenario operazione: gli aggiornamenti

Insomma, il PSG sta costruendo un autentico ‘Dream Team’ per andare a conquistare la prossima Champions League. Nella giornata di oggi, infatti, i parigini hanno ufficializzato l’arrivo di Sergio Ramos ed ora sarebbero pronti a dare l’assalto al centrocampista più importante della nazionale francese. Riuscire a competere a livello economico con le offerte e, più in generale, le possibilità degli Emiri è impossibile per i club di Serie A. Il sogno dei tifosi bianconeri di rivedere Paul Pogba a Torino potrebbe essere infranto, ancora una volta, dal PSG.