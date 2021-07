CM.IT | Juventus, Arthur e lo scenario operazione: gli aggiornamenti

Juventus, Arthur valuterà nelle prossime settimane se ha superato la fastidiosa calcificazione che ha condizionato il suo rendimento

Arthur scalda i motori in vista della nuova stagione. Come anticipato dalla nostra redazione, il centrocampista non prevede nei suoi piani un addio alla Juventus, che, da parte sua, ha declinato un serio interessamento del PSG per il brasiliano, il cui rendimento nella scorsa stagione è stato condizionato dalla calcificazione alla gamba destra.

Un problema fastidioso, che potrebbe ripresentarsi anche nei prossimi mesi. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, Arthur dovrà attendere la ripresa del lavoro ad alta intensità per comprendere il suo grado di guarigione.

Juventus, le ultime sull’infortunio di Arthur

Solo giocando un paio di partite durante la preparazione precampionato si potrà stabilire se l’infortuno è stato definitivamente superato, oppure se servirà un’operazione per lasciarlo alle spalle. Nel secondo caso, il processo di recupero completo richiederebbe circa due mesi nel peggiore dei casi.

Uno scenario che resta nel campo delle ipotesi: Arthur per ora si sente bene e vuole rimettersi a disposizione di Massiiliano Allegri quanto prima. Nelle prossime settimane capiremo se avrà bisogno di un nuovo stop, o meno.