Genoa a caccia di un portiere. Preziosi prova a mettere le mani su Begovic, per sei mesi al Milan nella stagione 2019/2020

Genoa ancora alla ricerca di un portiere. Preziosi e Marroccu al lavoro su più tavoli, uno di questi è rappresentato dall’ex Milan Asmir Begovic. Il tentativo per il 34enne bosniaco, legato al Bournemouth fino a giugno 2022, è concreto ma per la fumata bianca vanno superati alcuni ostacoli non indifferenti. Su tutti l’ingaggio del classe ’87, che il club ligure non può pagare per intero.

Una quadra potrebbe essere trovata ‘spalmando’ lo stipendio su due anni di contratto. Lo scorso 30 marzo, proprio a CM.IT, Begovic non aveva escluso il ritorno in Italia. Vedremo se ciò potrà avvenire in questa sessione di mercato.