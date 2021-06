CM.IT | Perotti vuole tornare al Genoa: nuovi contatti con i rossoblù

Perotti vuole il Genoa: nuovi contatti per il ritorno dell’esterno dal Fenerbahce. Le ultime

Continua la trattativa tra il Genoa ed il Fenerbahce per il ritorno in rossoblù di Diego Perotti. La volontà dell’argentino è chiara, ed è quella di tornare in Italia. Il club ligure è così al lavoro per sbloccare l’affare. L’ex Roma ha anche un’altra opportunità, ma la società di Preziosi è al momento in vantaggio: il giocatore, infatti, spinge per tornare e sono in corso contatti con il club, stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il Fenerbahce, dal canto suo, non si oppone al trasferimento ed è anche disposto a dare il via libera a zero, nonostante il 32enne sia ancora legato ai turchi fino al 2022. Va dunque trovata una soluzione che accontenti tutte le parti, anche dal punto di vista dell’ingaggio del calciatore.