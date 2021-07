Stoccata di De Laurentiis ad Insigne sul rinnovo di contratto. Il fantasista della Nazionale lontano dalla permanenza al Napoli

Hanno fatto decisamente rumore le parole di Aurelio De Laurentiis sul futuro di Lorenzo Insigne, con il numero dieci grande protagonista ad Euro 2020 con la maglia della Nazionale di Mancini dopo l’ottima stagione con la squadra partenopea. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

"Se Insigne ha voglia di andare in giro per l'Europa è una sua scelta", le dichiarazioni del patron azzurro che hanno scosso ieri l'ambiente napoletano. L'aut-aut di De Laurentiis al fantasista è chiaro, con il Napoli che non farà ulteriori rilanci all'offerta al ribasso per il rinnovo di Insigne.

Napoli, rinnovo lontano per Insigne: la situazione

Il classe ’92, dal canto suo, sente di meritare un ingaggio importante o comunque non inferiore ai 4,5 milioni di euro netti che percepisce attualmente. La stoccata di De Laurentiis – riporta ‘Il Mattino’ – avrebbero infastidito e non poco l’attaccante e il suo entourage e suonerebbe come una frase di rottura nel matrimonio tra il Napoli e Insigne. Ancora non sarebbe stato fissato nessun appuntamento per il contratto in scadenza solamente tra un anno, con la strada adesso che sembra ulteriormente in salita in previsione di un eventuale prolungamento. Impossibile che Insigne rimanga a queste condizioni, aggiunge il quotidiano, con il fantasista che si sta mettendo in mostra con gol e giocate d’alta scuola nella vetrina di Euro 2020.

In Italia è il Milan in particolare a tenere alta l’attenzione sul futuro di Insigne, che ha comunque diversi estimatori anche fuori dai confini nazionali.