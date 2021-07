Calciomercato Milan, rebus Kessie | Rinnovo bloccato: offerte super

Il Milan pensa al futuro di Kessie sul calciomercato, alla ricerca della quadratura del cerchio per il centrocampista. Il rinnovo è ancora lontano: gli scenari

Il Milan è alle prese ormai da mesi con le situazioni legate ai rinnovi di contratto. Gianluigi Donnarumma ha lasciato la compagine rossonera per accasarsi al PSG, mentre Hakan Calhanoglu dopo un lungo tira e molla è sbarcato all’Inter. Dopo i primi due casi, un terzo richiede la massima attenzione da parte del club rossonero. Stiamo parlando di Franck Kessie. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il centrocampista rossonero si è configurato in assoluto come uno degli uomini più importanti nella cavalcata che ha portato il Milan a conquistare un posto in Champions League. In generale, Kessie è stato uno degli uomini che ha fatto la differenza nel centrocampo rossonero. Abbina grande fisicità a qualità non indifferenti in impostazione e anche nei calci piazzati, dato lo score dal dischetto. Ora, però, il futuro resta in bilico: gli intrighi internazionali non mancano e potrebbero portare il calciatore lontano da Milano.

Calciomercato Milan, Kessie in bilico: il rinnovo non arriva, le big sono alla finestra

Il rinnovo dell’ivoriano rappresenta, quindi, una necessità per i rossoneri che non vogliono restare impreparati, ma il futuro è tutto da scrivere. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, resta infatti la distanza tra le cifre richieste dal calciatore e quelle proposte dal Milan. L’ivoriano ha attualmente un contratto fino a giugno 2022 e guadagna 2,2 milioni a stagione. La sua richiesta per il rinnovo supera i 5 milioni di euro, forse spingendosi addirittura sui 6. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Un caso che per cifre e prospettive si sta configurando in maniera simile a quello di Calhanoglu, ma dell’entourage del calciatore non si sbilanciano e anzi danno segnali di permanenza in rossonero. Allo stesso tempo, però, si rincorrono sempre di più voci importanti di offerte importanti provenienti dalla Premier League per l’ivoriano. Negli ultimi giorni, si è parlato con insistenza anche di un interesse della Juventus, ma ancora non sono stati fatti passi concreti. Il futuro è adesso: Kessie in bilico tra mancato rinnovo e pressing internazionale.