Tiene banco in casa Milan la questione rinnovo legata al contratto di Franck Kessie: le ultime di calciomercato sull’ex giocatore dell’Atalanta di Gasperini

Dopo gli addii di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, entrambi a parametro zero, il Milan non vorrebbe perdere altre gemme della sua rosa senza almeno avere un ritorno economico dalla partenza. Potrebbe essere il caso di Franck Kessie, in scadenza nel 2022. In merito al suo futuro ha parlato anche il giornalista Andrea Longoni a ‘Top Calcio 24’: “Risulta fronte Milan che ci sia molta, molta serenità, che ci sia stato un contatto tra Maldini e Kessie e il giocatore ha espresso la volontà di restare al Milan. La cosa sembra ben avviata e che si possa concludere positivamente”.

Calciomercato Milan, ultime su Kessie | Occhio alla Juventus

Alle parole di Longoni in merito al futuro di Kessie ha risposto anche Luca Momblano, giornalista molto vicino all’ambiente Juventus che ha così trattato la questione legata al giocatore ivoriano: “Ad Allegri piace molto Kessie e anche in Inghilterra. E’ stato uno dei dieci migliori centrocampisti d’Europa. Io respiro un’aria pericolosa intorno a Kessie. L’atteggiamento del Milan non mi sembra diverso rispetto a Donnarumma e Calhanoglu, il Milan deve rompere gli indugi. La Juve? Non in estate, semmai lo valutano a zero“