La Juventus pianifica con grande attenzione il calciomercato. I bianconeri valutano il futuro di Cristiano Ronaldo e le possibili scelte in entrata

E’ tempo di pianificazione sempre più serrata in casa Juventus, in attesa di capire il futuro di Cristiano Ronaldo e, di conseguenza, di alcuni degli obiettivi bianconeri sul calciomercato. Sul finale della scorsa stagione, il portoghese ha dato segnali di nervosismo e insofferenza. Una situazione che è ribollita negli ultimi mesi sul sottosuolo di un calciomercato ancora piuttosto fermo, bloccato dalle restrizioni economiche e da un Euro 2020 che inevitabilmente attira le attenzioni delle principali società internazionali. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Dalle prospettive legate al bomber portoghese dipende molto del futuro sul campo. Non solo per le questioni economiche che sono innegabilmente importanti, soprattutto se si parla di CR7, ma anche per equilibri tecnico-tattici e nella composizione della rosa. Gli ultimi segnali, riportati quest’oggi da ‘TuttoSport’, evidenziano una svolta sempre più concreta per il futuro del portoghese e quindi nelle intenzioni della società. Il bomber va verso la permanenza, dopo mesi di rumors, e ciò inevitabilmente ridisegna i piani societari. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Locatelli e Kaio Jorge in rampa di lancio se Ronaldo resta

La Juventus, come riporta il quotidiano, pare avere dunque le idee ben chiare sulla composizione della sua rosa. Innanzitutto, il mirino è puntato sempre più su Manuel Locatelli. I bianconeri non retrocedono nella strada che porta al calciatore del Sassuolo, la cui volontà pare ormai chiara in ottica calciomercato e che sta brillando con la maglia della Nazionale italiana a Euro 2020. Si attende il nuovo incontro tra Cherubini e Carnevali per sbloccare definitivamente l’operazione. Affare da 40 milioni di euro, in prestito con riscatto pluriennale obbligatorio. La differenza potrebbe essere rappresenta dall’inserimento di Fagioli o Dragusin nell’affare.

Non è l’unico nome sul tavolo dei bianconeri. Assalto al gioiello in attacco: con la permanenza di Ronaldo, no a nomi altisonanti, meglio un talento di prospettiva e Kaio Jorge è il profilo individuato dalla società. In scadenza di contratto a dicembre, la Juventus vuole anticipare Milan e Bayer Leverkusen, anche a costo di pagare un indennizzo al Santos.