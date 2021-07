Nel corso di Calciomercato Show sono intervenuti Enrico Camelio e Damiano Coccia ‘Er Faina’ che si sono soffermati su Milinkovic-Savic

Occhi puntati sul centrocampo per la Juventus che punta a rinforzare la mediana di Allegri dopo un’annata complicata sotto la gestione Pirlo. Il nome più in voga per i bianconeri resta Manuel Locatelli, ma nel corso di Calciomercato Show su CMIT TV sono intervenuti Enrico Camelio e Damiano Coccia ‘Er Faina’ che si sono soffermati su Milinkovic-Savic e relative possibilità di vederlo a Torino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Inter, Lippi: “Ultimi dettagli per Hakimi. Su Chiellini e Spinazzola…”

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Tacopina: “Luis Enrique? Un grande, ma sbagliò ad accettare la Roma”

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM

Calciomercato Juventus, ipotesi di scambio per Milinkovic-Savic: due per uno

Nello specifico Camelio ha evidenziato una clamorosa ipotesi: “Allegri è fissato con Milinkovic-Savic. lo ritiene il più forte al mondo. Non prendono Locatelli, aumentano la cifra, ci mettono Arthur e Frabotta“.

Pronto il botta e riposta con Damiano Coccia che ha invece ribattuto: “Milinkovic alla Juve? Neanche mezza possibilità. Non lascerà mai la Lazio questa estate”.