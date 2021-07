Calciomercato Inter, Lione all'assalto di Onana: lo vogliono subito

L’Inter guarda con attenzione al portiere dell’Ajax, Onana, per l’anno prossimo: ma c’è un altro club in pole position

Strada tutt’altro che in discesa per l’Inter nella pista che conduce ad André Onana. Già nei giorni scorsi, vi avevamo raccontato della forte concorrenza francese e inglese per il portiere dell’Ajax, escludendo l’esistenza di accordi imminenti per l’arrivo a zero nel 2022. I movimenti degli ultimi giorni hanno confermato questo scenario, facendo diventare il Lione una delle opzioni più concrete per il portiere 25enne.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, anche nella giornata di oggi ci saranno nuovi contatti tra club per approfondire ancora meglio una soluzione che sarebbe sicuramente più vantaggiosa per i lancieri. Su richiesta del suo ex allenatore Peter Bosz, infatti, la dirigenza francese ha già fatto sapere di essere disposta ad ingaggiare subito Onana, nonostante la squalifica per doping termini solamente a novembre. Le cifre in ballo sono di circa 5-8 milioni di euro. Sprint importante, dunque, da parte dell’OL, che spera di raggiungere un accordo nei prossimi giorni per non perdere la posizione di vantaggio acquisita nelle ultime ore.