Calciomercato Sassuolo, trattativa avviata col Palmeiras per Gabriel Veron

Il Sassuolo, sempre attento ai giovani talenti, ha messo nel mirino Gabriel Veron del Palmeiras: parti al lavoro per chiudere la trattativa

Gabriel Veron ha solo 18 anni, ma ha già attirato le attenzioni di diversi club europei. In primis si era parlato di Juventus e Napoli, oltre a Barcellona, Lione, Manchester City, Rennes e Siviglia, adesso è il Sassuolo ad avere accelerato per accaparrarsi uno dei giocatori più talentuosi del Sudamerica. Il club neroverde, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, è in forte pressing sul Palmeiras, club con cui è sotto contratto fino al 2025 per arrivare alla fumata bianca. Il ‘Verdao’ parte da una richiesta di 20 milioni di euro, ma l’affare si può chiudere per una cifra vicina ai 15-16 milioni.

Nel frattempo, è stato raggiunto un principio d’accordo con l’entourage del calciatore ma, come di consueto in Brasile, ci sono diverse agenzie in ballo nell’affare e deve ancora essere trovata la quadra con tutte le parti in causa. Veron, attaccante esterno veloce e tecnico, ha estimatori anche in Premier League, con il Manchester United in prima fila. Ma entro qualche giorno, dovrebbero arrivare novità importanti sulla pista Sassuolo per il classe 2022 nativo di Assu, nello stato del Rio Grande do Norte.