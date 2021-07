Ai microfoni di CMIT TV questa sera è intervenuto anche il vicedirettore del ‘Corriere dello Sport’, Francesco De Core che si è soffermato anche sui temi del mercato

Il vicedirettore del ‘Corriere dello Sport’ Francesco De Core è intervenuto ai microfoni di CMIT TV prima del calcio d’inizio di Belgio-Italia. Sulla Roma: “Mourinho resta, nonostante l’ultimo periodo non felicissimo, l’allenatore che vanta il maggior numero di titoli ed ha una personalità debordante. Farà molto bene a Roma. È tra i più grande ma non fa miracoli. Xhaka e Rui Patricio dovrebbero essere annunciati tra fine e inizio settimana. Anche la Roma ha problemi di liquidità. Hanno 300 milioni di debiti in bilancio e i Friedkin devono metterli di tasca loro. Si andrà allo sfoltimento delle rose. Penso si possa andare in porto col Marsiglia per Under ed anche Rui Patricio. Spinazzola? Mourinho ci punta molto e credo che resterà alla Roma”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LAZIO – “Ho molta fiducia in Sarri che è un maestro di calcio. Vedremo un ritorno di Lazio e Roma ad una dimensione molto importante”.

LOCATELLI-ARSENAL – “Penso che la Juve resti favorita per Locatelli. Di fronte ad un’offerta importante cash da squadre straniere anche il Sassuolo che lo ha promesso alla Juve potrebbe tentennare”.