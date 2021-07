Ultime di calciomercato Juventus: è in uscita e piace a Massimiliano Allegri. Possibile uno scambio clamoroso con Cristiano Ronaldo

Psg assoluto protagonista di questo calciomercato. Siamo solo all’inizio, eppure i parigini hanno già chiuso per i vari Donnarumma, Wijnaldum, Achraf Hakimi e (quasi) Sergio Ramos. Fin qui investimenti per circa 200 milioni di euro – e non è certo finita qua – che però in qualche modo andranno coperti con qualche cessione ‘illustre’. Lo spagnolo ‘AS’ fa i nomi dei calciatori in uscita: Sarabia, nel mirino del Milan, Ander Herrera, Bakker e Mauro Icardi.

Il bomber argentino piace molto alla Juventus e a Massimiliano Allegri, al quale non dispiacerebbe avere fra le mani un bomber del calibro dell’ex Inter. Il classe ’93 guadagna circa 10 milioni di euro netti, un ingaggio alla portata dei bianconeri a patto che parta Cristiano Ronaldo. E proprio il portoghese potrebbe essere la pedina di uno scambio di cui si parla da tempo, uno scambio clamoroso ma non così impossibile come vi abbiamo raccontato qui su Calciomercato.it lo scorso 1 giugno.