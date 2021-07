Miralem Pjanic è in uscita dal Barcellona appena un anno dopo il suo arrivo nell’ambito dello scambio con Arthur. Ad Allegri non dispiacerebbe riallenarlo alla Juventus

Non solo Locatelli, la Juventus intende rinforzare il centrocampo con un altro innesto di grande spessore. A tal proposito, resta sempre in orbita bianconera Miralem Pjanic. Il bosniaco non si è ambientato al Barcellona ed è in uscita solo un anno dopo il suo approdo via Torino nell’ambito dello scambio con Arthur. Lo sappiamo, è un ‘pallino’ ed è stato un ‘fedelissimo’ di Massimiliano Allegri, al quale infatti non dispiacerebbe riallenarlo.

Lo stesso Pjanic gradirebbe molto il ritorno alla Juve, che può provare a riprenderselo con una offerta di prestito (anche biennale) sfruttando a proprio vantaggio gli ottimi rapporti con il club presieduto da Laporta. E, ovviamente, il fatto che Koeman non voglia più vederlo nemmeno col binocolo. Dell’uscita di Pjanic (stipendio sugli 8 milioni netti) dal mondo Barça ne scrivono con insistenza anche in Catalogna. Oggi il ‘Mundo Deportivo’ parla di cessione certa, fissando una sorta di data: il 12 luglio, giorno in cui comincerà la pre-season dei catalani. Si preannunciano quindi dieci giorni roventi sul fronte Pjanic.

Calciomercato Juventus, Pjanic a caccia del rilancio: è un’idea anche del Psg

Trentuno anni compiuti lo scorso aprile, Pjanic viene da una stagione molto negativa in cui è riuscito a collezionare solo 30 presenze (perlopiù spezzoni) per un totale di appena 1.295 minuti. Su di lui risultano esserci pure club inglesi e, ovviamente, il solito PSG.