Piace da matti alla Juventus, ma ora è un obiettivo pressoché impossibile. Dall’Inghilterra alla Spagna, ecco le ultime sul futuro del big gestito da Raiola

E’ fra i migliori bomber del mondo, in futuro probabilmente diventerà il migliore in assoluto, e un anno e mezzo fa è stato vicinissimo alla Juventus. Parliamo ovviamente di Erling Haaland, ancora nel mirino dei bianconeri anche se ora del tutto impossibilitati – a meno di clamorose sorprese – a mettere le mani sul suo cartellino. Il motivo è semplice, il costo del suo cartellino è salito alle stelle e la concorrenza è agguerritissima. Per alcune fonti il norvegese ha già un accordo col Real Madrid, per altre invece il suo futuro potrebbe essere in Inghilterra. Nello specifico al Chelsea, come racconta l’operatore di mercato Ian McGarry al ‘Transfer Windows Podcast’: “Erling si aspetta il trasferimento a Londra già questa estate“.

L’ostacolo all’affare sarebbe Raiola, il suo agente, che probabilmente vuole aspettare giugno 2022 per sfruttare la clausola risolutiva da circa 75 milioni di euro. Il ragionamento dell’agente è chiaro: andiamo via da Dortmund a una cifra inferiore, prendendo di più lato ingaggio e commissioni.

Calciomercato Juventus, follie per Haaland: le ultime

Il Borussia è disposto a cederlo ora, ma solo di fronte a una proposta da 120-150 milioni di euro, in sostanza a circa il doppio della clausola. Il prezzo comunque non spaventa Abramovich, intenzionato a regalare un super bomber a Tuchel, colui il quale gli ha portato la seconda Champions in bacheca. Piace Lukaku, ma Haaland di più visto che un classe 2000 e ha prospettive addirittura superiori. Secondo ’90min.com’ Haaland costerebbe un totale (cartellino più ingaggio) di 170 milioni di sterline, qualcosa come 197 milioni di euro. Una cifra che, a quanto pare, il Chelsea è pronto a investire.