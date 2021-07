I tifosi della Juventus hanno sempre Pogba come sogno nel cassetto. Raiola però potrebbe portarlo verso nuovi lidi con un maxi scambio

La Juventus è desiderosa di mettere a segno i primi colpi per il nuovo corso di Massimiliano Allegri sulla panchina dei bianconeri. Il nuovo ciclo del club di Agnelli è iniziato in queste settimane con il chiaro obiettivo di riportare immediatamente la squadra in vetta al calcio italiano dopo un’annata di transizione. Per farlo si passerà inevitabilmente anche dal calciomercato, ed in particolare dal centrocampo dove l’obiettivo numero uno resta Manuel Locatelli. I tifosi sognano sempre il grande ritorno di Paul Pogba, reduce peraltro da un discreto Europeo dal punto di vista strettamente personale, ma deludente da quello di squadra con la brutta eliminazione ai rigori per mano della Svizzera. Al netto dei desideri dei fan bianconeri, il destino di Pogba, che ha il contratto in scadenza 2022 col Manchester United, sembra indirizzato verso tutt’altri lidi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, scambio tra Pogba e Griezmann con la regia di Raiola

Pogba non ha alcuna intenzione di prolungare il proprio rapporto col Manchester United, e secondo quanto sottolineato da ‘Diariogol.com’ Raiola si sta già muovendo per provare a chiudere il suo arrivo al Barcellona. Il noto procuratore sa peraltro che l’amico Joan Laporta starebbe tirando le fila per sbarazzarsi di calciatori dai costi molto alti. In questo senso non è un segreto che Antoine Griezmann, pagato cifre importanti dal Barça, non abbia rispettato le attese tanto da far valutare una sua cessione.

Ed è qui che lo stesso Raiola ha visto l’opportunità convincendo il Manchester United ad avanzare una mossa per proporre uno scambio con Pogba di mezzo valutato sui 50 milioni di euro, non troppo distante dai 60 del connazionale. Il problema resta legato ai costi dell’ingaggio del centrocampista, non particolarmente inferiori a quelli di Griezmann, accostato anche alla Juve. Non appare quindi come un’operazione vantaggiosa a livello economico, a meno che Pogba non decida di abbassare l’alto ingaggio.