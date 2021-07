Calciomercato Juventus, Moggi svela la coppia d’attacco

Luciano Moggi svela la coppia d’attacco della Juventus in vista della prossima stagione, chiaro segnale sulle scelte di calciomercato

Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala resteranno alla Juventus. E’ la convinzione di Luciano Moggi che, parlando della coppia d’attacco bianconera della prossima stagione, ha ribadito la presenza dei due campioni. Chiaro il messaggio dell’ex dirigente affidato alla sua pagina Twitter: “La coppia di attacco di Massimiliano Allegri per la prossima stagione sarà formata da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri ‘bocciato’ | “Meglio uno straniero”

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, indizio di Moggi su Ronaldo e Dybala

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, Locatelli-Arsenal: “Il Sassuolo potrebbe tentennare”

Con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala in campo, dunque, Alvaro Morata dovrebbe partire dalla panchina nelle gerarchie di Allegri. I tifosi juventini, che sperano nella permanenza dei loro migliori elementi, secondo le previsioni di Moggi potrebbero tirare un sospiro di sollievo. Nell’ultima stagione, il portoghese si è messo in mostra con 36 gol e 4 assist in 44 presenze totali, mentre l’argentino ha tacimolato solo 5 gol e 3 assist in 26 partite.