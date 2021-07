Calciomercato Juventus, è saltato | Allegri pone il veto all’affare

Allegri pone il veto alla cessione di de Ligt al Barcellona, la Juventus non si priverà del suo talento nel calciomercato estivo

La Juventus si tiene stretta Matthijs de Ligt nel calciomercato estivo. Nonostante gli svariati interessi internazionali, il difensore olandese classe 1999 dovrebbe restare in bianconero anche in vista della prossima stagione. A porre il veto alla sua cessione sarebbe stato proprio Max Allegri, voglioso di allenarlo insieme agli altri campioni presenti in rosa. Per il centrale è forte, ormai da anni, il gradimento del Barcellona, che dovrebbe dunque guardare altrove.

Calciomercato Juventus, Allegri conferma de Ligt: Barcellona su Laporte

Il Barça, riporta ‘fichajes.net’, avrebbe chiesto più volte alla Juventus la situazione di de Ligt. I bianconeri, dal canto loro, avrebbero ribadito l’intenzione di non cederlo anche per volontà di Allegri. Nell’ultima stagione il difensore si è messo in mostra in 36 gare condite da un gol e un assit. Nella lista dei catalani potrebbe quindi balzare in pole Laporte del Manchester City.