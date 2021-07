Juventus alle prese con la grana legata al rinnovo di Dybala: le parole di Tony Damascelli sul possibile prolungamento dell’argentino

Dal centrocampista al futuro di Ronaldo e Dybala. Perché se in mediana almeno un innesto sembra d’obbligo per la Juventus, i punti interrogativi riguardo il futuro del portoghese e dell’argentino permangono. Perché i due contratti sono in scadenza nel 2022. Se da un lato per Ronaldo si parla anche di un possibile rinnovo con l’ingaggio spalmato, anche per Dybala è plausibile la possibilità di un nuovo accordo, con possibili novità proprio in questo mese di luglio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus tagliata fuori | Scambio con la regia di Raiola

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La proposta formulata a Dybala sarebbe di 10 milioni di euro a stagione. E riguardo a quest’offerta ha parlato anche il giornalista Tony Damascelli a ‘Radio Radio’: “Un quadriennale a 10 milioni a stagione per Dybala? Per la Juventus vorrebbe dire un investimento da 80 milioni di euro e non penso che la società abbia intenzione di fare questo tipo di operazione. Tanto vale tenerlo un altro anno per completare il reparto di attacco insieme a Morata, Kulusevski, Chiesa e Ronaldo. Sempre se quest’ultimo dovesse restare e poi il prossimo anno lo perdi gratis”.