Calciomercato Juventus, svolta sul rinnovo di Dybala! Le cifre

Paulo Dybala e la Juventus ancora insieme. È in arrivo la svolta sul rinnovo del numero 10 bianconero, che è ancora in scadenza di contratto nel giugno 2022. Anche su espressa richiesta di Massimiliano Allegri, Cherubini accelererà presto per il prolungamento della ‘Joya’. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sono già iniziati i contatti tra le parti e in questi giorni il nuovo capo dell’area sportiva della Juve ha sentito direttamente il giocatore tramite sms. In agenda, ovviamente, l’incontro per il rinnovo: la convocazione dell’argentino è fissata appena tornerà a Torino, intorno al 10-11 luglio. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juve, presto il rinnovo di Dybala | Cifre e dettagli

A luglio entrerà dunque nel vivo la trattativa per il prolungamento del contratto dell’attaccante. Cherubini comunicherà all’entourage ed al suo agente Antun che la società vuole ricominciare a trattare sulla base della stessa cifra di un anno fa, prima che tutto si bloccasse, ovvero 10 milioni di euro più bonus a stagione. In ogni caso, la Juventus vuole blindare il 27enne e l’argentino vuole continuare la propria avventura in bianconero. Dybala sarà ancora un giocatore della Juve.