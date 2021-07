Calciomercato Juventus, svolta per Ronaldo | La decisione di Mbappé

La Juventus pianifica il futuro sul calciomercato e le possibili scelte in relazione a Cristiano Ronaldo. Si infittisce l’intreccio con Kylian Mbappé

La Juventus ragiona sulle prospettive sul calciomercato per accontentare Massimiliano Allegri e costruire la rosa migliore possibile per tornare immediatamente alla vittoria della Serie A. Il nome di Cristiano Ronaldo continua a scaldare in sede di trattative: il futuro del portoghese è tutto da decidere e non c'è ancora una strada chiara per il bomber portoghese.

Le prospettive di rinnovo fino al 2023 sembrano totalmente da scartare per il bomber, ma di certo andranno valutate attentamente nei prossimi giorni. Se Manchester United e Real Madrid non sembrano tracciare la strada che porta al bomber, il PSG resta forse l’unica ipotesi realmente percorribile per il calciatore. Il suo addio si interseca inevitabilmente con il futuro di Kylian Mbappé, anche lui arrivato al bivio cruciale per il suo futuro.

Calciomercato Juventus, la decisione di Mbappé e la ricaduta su Ronaldo

Il futuro di Kylian Mbappé vive ore particolarmente calde in tema di calciomercato. Dopo la grande delusione e l’errore cruciale con la sua Francia, si parla tanto addio al PSG per l’attaccante che è entrato pesantemente nel mirino del Real Madrid. Secondo quanto riporta ‘L’Equipe’, alcuni membri del PSG sarebbero stati informati che il calciatore non ha intenzione di rinnovare l’attuale contratto fino al 2022.

Allo stesso modo, il talento non vuole forzare la mano per dire addio al club transalpino e la prospettiva è quella della permanenza fino al 2022 e poi un addio a scadenza di contratto. Scenario che cambierebbe totalmente anche il futuro di Ronaldo. Bloccato dal mancato addio di Mbappé nelle prossime settimane, il portoghese, a quel punto, potrebbe onorare allo stesso modo il contratto fino al 2022 e poi scegliere autonomamente tra un anno. L’intreccio si infittisce e balla su duei dei calciatori più forti al mondo, i cui destini ora si intrecciano inevitabilmente.