Calciomercato Juventus, Ronaldo al bivio | Un'ipotesi è da scartare

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta tema caldissimo sul tavolo della Juventus. Il campione portoghese è al bivio: le possibilità per l’attaccante

Cristiano Ronaldo monopolizza inevitabilmente l'attenzione mediatica con gli scenari relativi il suo futuro e le prospettive che riguardano anche la Juventus e i suoi piani sul calciomercato. Dopo l'eliminazione del suo Portogallo da Euro 2020, per l'attaccante è arrivato il tempo delle scelte e dei nodi da sciogliere per stabilire quale sia la via migliore per ripartire nella prossima stagione. La sensazione è che la volontà dell'attaccante sia quella di cambiare aria e iniziare una nuova avventura.

Negli ultimi mesi, i segnali di addio e di nervosismo di certo non sono mancati per il campione ex Real Madrid. Le ipotesi sul tavolo non mancano, ma sono ancora di difficile concretizzazione. Il Manchester United sembra voler puntare tutto su Jadon Sancho in quella posizione, mentre al Real Madrid non scalda particolarmente l'ipotesi di un suo ritorno. L'ipotesi più calda, o meglio l'unica che pare percorribile, sembra quella che lo porterebbe al PSG. Una possibilità che si delinea come un intreccio clamoroso, dipendente primariamente dal futuro di Kylian Mbappé. Se il francese dovesse partire con direzione Real Madrid, tutto cambierebbe anche per il portoghese.

Calciomercato Juventus, scartata l’ipotesi rinnovo per Ronaldo: gli scenari

Le prossime settimane saranno, nel bene o nel male, quelle decisive per il futuro di Cristiano Ronaldo. Il calciatore dovrà prendere una decisione definitiva riguardante il suo futuro, ma in ogni caso, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, un’ipotesi sarebbe assolutamente da scartare per il bomber. Smentita, infatti, la notizia di un rinnovo con la Juventus con spalmatura dell’ingaggio fino al 2023.

Le prospettive per il portoghese e il suo agente Jorge Mendes restano quelle relative a una permanenza fino a giugno 2022 o un addio immediato. Il filo diretto con il PSG non si mai interrotto, ma, nel caso in cui non arrivasse la pista giusta, l’ipotesi è restare al centro dell’attacco di Allegri solo per un altro anno.