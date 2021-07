La Juventus non ha ancora definito la situazione Cristiano Ronaldo, ma in Francia rilanciano un’indiscrezione clamorosa che coinvolge anche Pogba

Ronaldo o non Ronaldo. Il dilemma in casa Juventus è sempre lo stesso ed è legato al campione portoghese e al suo futuro. È inevitabile che da CR7, fresco di eliminazione a Euro 2020 per mano del Belgio, dipendano pressoché tutte le strategie di calciomercato di Agnelli e Cherubini. Ronaldo costa a bilancio circa 80 milioni di euro a stagione tra ammortamento del cartellino e ingaggio, liberarsene vorrebbe dire avere a disposizione una cifra importante da reinvestire per trovare un sostituto all’altezza al fianco di Morata e Dybala. Tutto è però legato a quelle che saranno le offerte a Ronaldo: in Portogallo si parlava addirittura di un possibile rinnovo fino al 2023, anche se Luca Bianchin a CMIT TV ha poi dato notizie diametralmente opposte.

Calciomercato Juventus, dalla Francia: PSG folle, Pogba con Ronaldo e Mbappe

Anche nel resto d’Europa la linea è anche quella di cui vi parliamo da tempo, ovvero che le strade sono pronte a separarsi. Il PSG si sta rifacendo il look a forza di colpi importanti, sta allestendo una squadra ancora più competitiva dello scorso anno. Donnarumma, Wijnaldum e Hakimi sono tra i top nel mondo nei rispettivi ruoli, ma i francesi non vorrebbero fermarsi. Secondo ‘Footmercato.net’, infatti, Leonardo ha avviato i colloqui con Mino Raiola per capire l’eventuale ingaggio di Paul Pogba, anche se poi bisognerà convincere il Manchester United. Però il solo anno di contratto rimasto potrebbe magari indurre i Red Devils a lasciarlo andare e incassare. Con anche la Juventus ormai da tempo che sogna il ritorno del ‘Polpo’ a Torino.

Oltre a lui, però, il noto portale francese parla della possibilità che anche Cristiano Ronaldo arrivi a Parigi, e non a condizione che vada via Mbappe. Nella possibile formazione del prossimo anno, infatti, oltre alla presenza di Pogba, CR7 sarebbe il centravanti in un attacco che prevederebbe alle sue spalle il tridente Mbappe, Neymar e Di Maria. Un poker anche solo difficile da immaginare per l’immensa qualità. Uno scenario senza dubbio molto complicato viste le cifre in ballo, ma che in Francia a quanto pare non escludono.