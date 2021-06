Juventus, continua a tenere banco il futuro di Cristiano Ronaldo: le parole di Luca Bianchin a CMIT TV sulle ultime del mercato bianconero

Tra gli ospiti nel corso del TG mercato alla CMIT TV è intervenuto anche Luca Bianchin, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’. Bianchin si è soffermato sul mercato della Juventus e in particolare su quello che è la situazione legata a Cristiano Ronaldo il cui futuro appare sempre piuttosto in dubbio. L’ipotesi di un rinnovo fino al 2023 non sembra plausibile: “Niente rinnovo: la Juventus e Ronaldo hanno capito di poter fare a meno uno dell’altra. Ronaldo è arrivato per tentare l’assalto alla Champions. Si può ripartire senza di lui, visto che la Juventus lo ha a bilancio per 87 milioni. Sarebbe un vantaggio per le casse bianconere, anche se perdi parte di introiti commerciali. Allegri già immaginava una Juventus senza il portoghese, resta da capire se Psg, Manchester United e forse Real Madrid possano offrire qualcosa”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Juventus, comunicato UFFICIALE: lascia i bianconeri

Calciomercato Juventus, Bianchin: “Gabriel Jesus il sostituto di Ronaldo”

Bianchin ha sottolineato come il rimpiazzo di Ronaldo possa arrivare dalla Premier League: “Ha senso immaginare una Juventus senza Ronaldo, il nome nella mia testa è Gabriel Jesus che può lasciare il Manchester City. Il brasiliano piace ad Allegri, convince il club ed è operazione economicamente fattibile. Su Ronaldo e il suo futuro potremmo però capire qualcosa nelle prossime due settimane”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Roma, irruzione a sorpresa | Scatta l’asta

Bianchin si è soffermato anche sul discorso cessioni di casa Juve: “Non credo ci siano giocatori per cui la Juventus non si sieda al tavolo per parlare, salvo eccezioni come de Ligt, che convince tutti. Arthur e Bentancur hanno due problematiche tecniche di bilancio: il brasiliano sui 50 milioni, mentre per l’uruguayano esiste la rivendita del 40% al Boca Juniors. Non credo sia Arthur in cima alla lista delle preferenze di Allegri, ma il vero deluso di questa operazione è Pjanic, che ha fatto peggio del brasiliano. Allegri è estimatore del bosniaco, probabilmente lo avrebbe anche portato a Napoli che è stata una delle società con cui il tecnico ha parlato prima di firmare con la Juventus, ma il ritorno a Torino mi sembra difficile”. Infine su Ramsey: “Non credo che una sua cessione possa essere legata all’arrivo di Locatelli. Sono due operazioni distinte”.