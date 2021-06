Calciomercato Juventus e Roma, irruzione a sorpresa | Scatta l’asta

Calciomercato Juventus e Roma: anche il Paris Saint-Germain sarebbe sulle tracce di Xhaka. Il punto della situazione

È senza dubbio il Paris Saint-Germain l’assoluta protagonista di questa prima fase di calciomercato estivo. Il club parigino ha già annunciato la firma di Wijnaldum e manca solo l’ufficialità per Donnarumma. Ma non solo. Anche Sergio Ramos sembra destinato a sbarcare in Ligue 1, ed Al-Khelaifi è sempre alla finestra per Cristiano Ronaldo. Nelle ultime ore la società francese è inoltre segnalata sul primo obiettivo della Roma, Granit Xhaka, che come raccontato da Calciomercato.it è finito anche sul taccuino della Juventus. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus e Roma, anche il PSG su Xhaka | Lo svizzero vuole i giallorossi

Secondo quanto riportato da ‘Il Romanista’, oltre alla Juve anche il PSG si sarebbe fatto avanti per acquistare il centrocampista svizzero. Il club parigino ha messo gli occhi sul mancino dell’Arsenal, per cui la Roma è comunque in pole. Come anticipato da Calciomercato.it, infatti, Xhaka si è già ‘promesso’ a Mourinho: vuole la Roma e ha già raggiunto da tempo l’intesa con i giallorossi, nonostante ci sia ancora distanza con i ‘Gunners’. Il club dei Friedkin vuole insomma chiudere in fretta l’affare in quanto il 28enne è un espresso desiderio di Mourinho.