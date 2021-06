Calciomercato Juventus, nuovo incontro col Sassuolo | Arriva Locatelli

Juventus e Sassuolo si incontreranno nuovamente per discutere di Locatelli: il colpo a centrocampo dei bianconeri sarebbe ai dettagli

Tutto pronto per l’apertura ufficiale del mercato e le grandi nel calcio italiano si apprestano ad operare sulle rose che prenderanno parte alla prossima Serie A. I bianconeri, dopo due anni contraddistinti dalle fragili reggenze di Sarri e Pirlo, ripartiranno da Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, nei primi incontri avuti con la società piemontese, ha espresso le stessi urgenze di due stagioni fa: rinforzare in maniera significativa il centrocampo. L’uomo identificato dalla Juventus per alzare il livello della propria mediana, in questo senso, è Manuel Locatelli. Come raccontato su queste pagine, Juve e Sassuolo si sono già incontrati settimana scorsa, ma ora sarebbero pronte a rilanciare. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, nuovo incontro per Locatelli | Si chiude

Secondo quanto rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, domani Juventus e Sassuolo potrebbero incontrarsi di nuovo in occasione dell’apertura ufficiale del calciomercato organizzata da ‘Master Group Sport’ e ‘Adise’. Il protagonista delle chiacchierate tra bianconeri e neroverdi è sempre Manuel Locatelli. Il centrocampista dell’Italia rimane l’obiettivo numero uno di ‘Madama’ e, secondo ‘Repubblica’, il prossimo incontro servirà per limare i dettagli di un accordo ormai vicino alla conclusione. Il Sassuolo valuta il centrocampista ex Milan circa 40 milioni di euro e questa sarà la valutazione generale con la quale si chiuderà l’affare. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>CMIT TV | Juventus-Locatelli, agente Dragusin: “Abbiamo le idee chiare”

Come raccontato su Calciomercato.it, la Juventus vorrebbe sborsare 30 milioni e poi raggiungere quei 40 milioni con l’inserimento di una contropartita tecnica: il nome di Dragusin resta il più importante in questo senso. La trattativa tra i due club resta in fase avanzata, ma restano ancora da limare gli ultimi dettagli e alcune distanze. L’unica certezza, a questo punto, continua ad essere la volontà di Massimiliano Allegri di affidare le chiavi del proprio centrocampo a Manuel Locatelli. Un giocatore che, come ha rivelato Massimo Orlando alla CMIT TV, gode di una grandissima considerazione da parte del tecnico livornese.