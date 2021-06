Calciomercato Juventus, contatti per Kaio Jorge | Napoli sorpassato

La Juventus aspetta di sapere quale sarà il destino di Cristiano Ronaldo e si cautela in attacco: contatto e sorpasso per Kaio Jorge

Il mercato dei bianconeri può dipanarsi in due scenari completamente differenti, in base alla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo. Nel primo caso sarà un mercato più equilibrato e caratterizzato da spese ridotte, nel secondo invece potrà coinvolgere diversi acquisti più onerosi. In attacco, nel frattempo, la Juventus avrebbe messo nel mirino uno dei gioielli più brillanti del calcio brasiliano: Kaio Jorge. L’attaccante classe 2002 è un’autentica occasione, perché il suo contratto con il Santos andrà in scadenza il 31 dicembre 2021 ed i brasiliani non possono tirare troppo sul prezzo. Come raccontato su Calciomercato.it nei mesi scorsi, si è registrato l’interesse di Lazio e Roma. Ma la principale concorrente, ora, è il Napoli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, occasione Kaio Jorge | Contatto e sorpasso sul Napoli

Secondo quanto riferito dal giornalista di mercato Paolo Bargiggia sul proprio sito, la Juventus starebbe provando a chiudere per Kaio Jorge e avrebbe superato il Napoli nella trattativa. L’agente del brasiliano, Giuliano Bertolucci, nei prossimi giorni sarà a Torino per incontrare la dirigenza bianconera e dare l’accelerata decisiva all’affare. Federico Cherubini starebbe pensando di portare subito Kaio Jorge in Italia, magari girandolo in prestito al Sassuolo nell’affare Locatelli. Un’eventualità che potrebbe essere gradita sia al giocatore che al suo entourage e permetterebbe alla Juventus di superare il Napoli. L’operazione con il Santos, invece, potrebbe essere chiusa per una cifra intorno agli 8 milioni di euro.