Calciomercato Juventus, rebus Ronaldo | Tentazione forte e tripla pista

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta tema caldissimo sul calciomercato. Forte tentazione per il portoghese: colloqui con Mendes alle porte

Il futuro è adesso. Incassata l’eliminazione da Euro 2020 con il suo Portogallo, Cristiano Ronaldo dovrà elaborare le possibilità sul calciomercato e stabilire quale sia la scelta migliore per la sua carriera. L’attaccante ha un altro anno di contratto con la Juventus, ma ciò non è affatto garanzia di permanenza. Da diversi mesi, permangono i dubbi su quale sia effettivamente il destino di CR7. Secondo quanto riporta ‘La Stampa’, Ronaldo sarebbe furioso per l’eliminazione, ma per ora non sono arrivate offerte concrete. Sullo sfondo, resta una tentazione fortissima che lo porterebbe direttamente al PSG. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il club transalpino, da Hakimi a Donnarumma, sta allestendo una squadra da sogno e Ronaldo potrebbe rappresentare un’ulteriore colpo di altissimo livello per l’attacco. C’è anche il Manchester United sullo sfondo, che potrebbe proporre uno scambio con Paul Pogba, ma i Red Devils non sembrano troppo convinti dai costi complessivi dell’operazione, che sarebbero altissimi.

Intanto, secondo ‘TuttoSport’, nei prossimi giorni inizieranno i colloqui tra Jorge Mendes e il portoghese per stabilire il futuro. Bisognerà capire quanta voglia abbia l’ex Real di confrontarsi con la concretezza di Allegri e la permanenza al Torino, di contro a una nuova avventura in Francia. E la Juventus, che contatterà il suo bomber telefonicamente, non può farsi trovare impreparata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, futuro Cristiano Ronaldo: le alternative dei bianconeri

La dirigenza bianconera si prepara, dunque, a un doppio scenario, come sottolinea il quotidiano torinese. In caso di permanenza di Cristiano Ronaldo, si punterà su un Under 23 che possa crescere con calma e completare il reparto: Kaio Jorge e Scamacca i preferiti.

In caso di addio, invece, occorrerebbe arrivare a un nome più pesante e che garantisca maggiori gol nell’immediato. Occhio al nome di Dusan Vlahovic, che piace molto alla dirigenza, ma che la Fiorentina ritiene incedibile e valuta sui 50-60 milioni di euro. Piace anche Gabriel Jesus, nome che, però, resta anche nel mirino del Tottenham nell’affare Kane e che ha una valutazione altissima, sui 60-70 milioni. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport, il brasiliano resta il nome in pole, in caso di addio di Ronaldo: l’idea è di concretizzare l’operazione in prestito e chissà che non possa arrivare anche con la permanenza del portoghese.

Infine, da non scartare affatto Mauro Icardi, di cui vi abbiamo parlato già alcune settimane fa, e che potrebbe essere protagonista di uno scambio proprio con Ronaldo. Completano la lista i nomi di Andrea Belotti e Arkadiusz Milik. Profili pronti per il futuro della Juventus, ma ora è tempo di sciogliere i dubbi e il rebus Ronaldo sta per entrare nel vivo.