Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo: incontro e decisione presa

Novità in arrivo per Cristiano Ronaldo: previsto un incontri entro il fine settimana con la decisione sul futuro alla Juventus

Fuori da Euro 2020. Cristiano Ronaldo ha dovuto arrendersi contro il Belgio di Romelu Lukaku. Il Portogallo non è riuscito a concretizzare la supremazia nel possesso palla e nelle occasioni ed è stato battuto dai Diavoli Rossi. Così per CR7 può entrare nel vivo la discussione sul suo futuro. Un futuro che potrebbe essere lontano dalla Juventus, anche se dipende dall’intreccio con quello che accadrà per Mbappe e Haaland. Certo il club bianconeri si attende una decisione in tempi brevi perché la conferma o l’addio del numero 7 cambierà e non poco le mosse della società sul mercato, soprattutto nel reparto avanzato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, incontro Ronaldo-Agnelli

Come scrive su Twitter il giornalista della Rai Paolo Paganini, in questa settimana ci sarà l’incontro decisivo per Ronaldo. “Entro il fine settimana incontro tra CR7 e Agnelli” l’indiscrezione lanciata sui social con il portoghese che, secondo il giornalista, dovebbe restare ancora un anno alla Juventus.

Da vedere a quel punto cosa accadrà con Dybala per il quale Allegri preme per la conferma. L’argentino è in scadenza nel 2022 e per restare a Torino c’è bisogno del rinnovo di contratto.