Intervenuto ai microfoni di CMIT TV il collega Luca Bassi di Bergamonews ha fatto il punto sui talenti nerazzurri anche in ottica mercato

Luca Bassi di Bergamonews è intervenuto ai microfoni di CMIT TV sui gioielli dell’Atalanta in mostra ad Euro 2020 con particolare attenzione a Gosens, osservato da Inter e Juventus: “Penso che l’Atalanta sia disposta ad ascoltare tutte le offerte che arrivano. Poi ci sono momenti in cui si decide di tenere il big ad ogni costo, ed altri in cui sei più propenso ad ascoltare le offerte. L’Atalanta ha perso negli anni calciatori che poi sono cresciuti ancora come Kessie. Un giocatore come Gosens costa tantissimo. Se qualcuno è disposto a mettere 40/50 milioni per un esterno l’Atalanta lo cede anche perchè sarebbe un’opportunità anche per il ragazzo. Servono quei soldi. Oggi non so chi può venire con un’offerta del genere. Difficilmente arriverà una proposta e posso dire che si trova benissimo a Bergamo. Da qualche tempo è stato anche raggiunto dalla compagna e non ha la volontà di andarsene al più presto. Per me Gosens fa un altro anno a Bergamo”.

TALENTI ATALANTA – “Per altri l’Atalanta magari potrebbe ascoltare più offerte. Maehle non so perchè è appena arrivato. Ha dovuto giocare una serie di partite senza sosta. Anche il danese si sta dimostrando un calciatore di assoluto valore. Negli anni si è sempre parlato dei giocatori dell’Atalanta come quelli che con Gasperini sono dei mezzi campioni e appena escono dagli schemi di Gasperini diventano calciatori normali. È capitato ad alcuni, ma anche gli infortuni hanno influito. Questo Europeo sta dimostrando che questa diceria è appunto una leggenda”.

PESSINA – “È un ragazzo per bene e in campo riflette molto questa sua personalità. È stato un po il segreto di Gasperini nella seconda parte di stagione. Serviva un collante tra attacco e difesa ed è stato il colpo di quest’anno. Incedibile non lo so. Se ci dovesse essere un sacrificato difficilmente sarà Pessina. Se dovesse andare via non credo che sarà questa estate”.

ILICIC – “È in bilico. L’Atalanta e Gasperini hanno capito che non è più così centrale. Quello che gli è successo l’estate scorsa lo ha un po’ segnato anche se in alcune fasi tra dicembre e gennaio ha fatto grandi cose. Da lì è uscito un po’ dal centro del gioco della squadra ed è calato sia dal punto di vista fisico che motivazionale. Potrebbe essere occasione per qualche big, penso alla Lazio o al Milan anche se di concreto non penso ci siano stati passi ufficiali. L’Atalanta è disposta a liberarlo senza chiedere 15/20 milioni”.