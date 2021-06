Calciomercato Juve, l'indiscrezione: è fatta per Locatelli | Formula e cifre

Calciomercato Juve: secondo il giornalista Paolo Bargiggia sarebbe fatta per l’arrivo di Locatelli. Ecco la formula e le cifre dell’intesa

Il calciomercato in entrata della Juventus ruota in queste settimane intorno al nome di Manuel Locatelli. È il talento della Nazionale, attualmente impegnato ad Euro 2020, il primo obiettivo della società bianconera per la prossima stagione. Come raccontato da Calciomercato.it, nella scorsa settimana è andato in scena il primo incontro con il Sassuolo: la volontà di tutte le parti è di portare a buon fine la trattativa. In questo senso, arrivano importanti indiscrezioni sulla riuscita dell’operazione. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juve, fatta per Locatelli! L’indiscrezione

Secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Bargiggia sul proprio sito ‘paolobargiggia.it’, Juve e Sassuolo hanno raggiunto l’accordo sul prezzo e sulle modalità di pagamento per il trasferimento di Locatelli. Il centrocampista classe 1998, si legge sul portale, sarà un nuovo giocatore bianconero per la cifra complessiva di 40 milioni di euro. La modalità del pagamento sarebbe quella del prestito biennale con obbligo di riscatto: 10 milioni di euro per il primo anno, 10 per il secondo e il saldo finale di 20 milioni. Inoltre, la prima “tranche” potrebbe essere coperta attraverso l’inserimento del giovane Radu Dragusin come contropartita tecnica. Sarebbe insomma imminente l’arrivo di Locatelli in casa Juve. Staremo a vedere.