Dopo aver sostanzialmente concluso per Hakimi, il Psg si lancia all’assalto di un altro gioiello della Serie A: pronta l’offerta per Correa della Lazio

Achraf Hakimi è pronto a diventare un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Il club parigino è certamente uno dei più attivi sul mercato internazionale e dopo gli arrivi di Wijnaldum e di Donnarumma (da ufficializzare) ha sostanzialmente chiuso anche per il marocchino dell’Inter. La società transalpina però non è intenzionata a fermarsi qui e punta con decisione ad un altro profilo della nostra Serie A. Leonardo, questa volta, guarda in casa Lazio e avrebbe già pronta un’offerta che potrebbe far vacillare i biancocelesti. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Lazio: offerta per Correa | Rafinha sul piatto

Stando infatti a quanto riportato da ‘Il Messaggero’, obiettivo di Leonardo e della dirigenza parigina sarebbe Joaquin Correa. Il ‘Tucu’ è un profilo particolarmente gradito, anche da Pochettino e presto potrebbe arrivare un’offerta ufficiale alla società biancoceleste. Una proposta importante, composta da un conguaglio economico in aggiunta al cartellino di Rafinha, recentemente accostato al Milan come possibile rimpiazzo di Calhanoglu. Tra rossoneri e parigini non è stato però registrato alcun contatto ufficiale e dunque ecco che il giocatore brasiliano (di passaporto spagnolo e quindi comunitario) potrebbe diventare una preziosa pedina di scambio.

In questo senso il Psg sarebbe pronto a sfruttarlo per arrivare all’argentino della Lazio, che i biancocelesti valutano 50 milioni. La proposta parigina, considerando il cartellino del brasiliano e il conguaglio economico, avrebbe un valore tra i 35 e i 40, anche se bisognerà capire bene quella che sarà la valutazione del brasiliano, visto che al Barcellona spetta il 35% della futura rivendita. La Lazio vorrebbe che sul piatto venissero messi più soldi (30-35 milioni), ma non sembra intenzionata a chiudere le porte e a ritenere l’ex Sampdoria incedibile. La sensazione è che il club capitolino possa anche decidere di chiedere un’altra contropartita, magari Draxler, giocatore particolarmente gradito nell’ambiente biancoceleste.