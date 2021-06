La Juventus valuta un’importante traccia sul calciomercato: potrebbe essere necessario un grande taglio di stipendio per chiudere l’operazione

La Juventus si prepara a vivere una nuova stagione da protagonista con Massimiliano Allegri in panchina. I bianconeri valutano diverse piste sul calciomercato, a caccia dei calciatori giusti per completare la rosa. In particolare, il focus si sposterà sul centrocampo, dopo una stagione, l’ultima, configuratasi decisamente deludente per i maggiori interpreti del reparto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Diversi calciatori potrebbero, dunque, lasciare il club con l’offerta giusta e diversi rinforzare il reparto. Al netto del possibile acquisto di Manuel Locatelli, sempre più in orbita bianconera, occhio a un addio che potrebbe verificarsi nelle prossime settimane. Stiamo parlando di Aaron Ramsey. Il calciatore gallese non ha mai realmente convinto con la maglia della Juventus. Ha sfoderato, sì, delle ottime prestazioni, ma andando a corrente alternata e dovendo fare i conti con una serie di infortuni che ne hanno limitato inevitabilmente continuità e rendimento. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Ramsey ai saluti: la condizione per tornare all’Arsenal

Il futuro di Ramsey propende sempre più verso l’addio ai bianconeri. Per il gallese si parla con insistenza sempre maggiore di un possibile ritorno in Premier League. Il centrocampista ha grande risalto anche a livello internazionale. Ne ha parlato l’ex calciatore dell’Arsenal Ray Parlour ai microfoni di ‘Talksport’. Si è soffermato proprio sul possibile ritorno in Gunners: “Se volesse tornare all’Arsenal, dovrebbe subire un grosso taglio di stipendio“. Parlour valuta poi la sua esperienza in bianconero: “Ha avuto un brutta stagione alla Juventus. I suoi infortuni sono aumentati”. Non resta che attendere, dunque, per capire le prospettive di carriera per Ramsey, ma il ritorno in Premier League pare sempre più concreto.