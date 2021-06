In caso di addio di Cristiano Ronaldo, potrebbe aprirsi un intreccio tra Juventus e Napoli: al centro ci sarebbe Victor Osimhen

Ormai lo sappiamo, dal futuro di Cristiano Ronaldo dipenderà buona parte del mercato della Juventus. Il fuoriclasse portoghese, come raccontiamo da mesi, vuole lasciare Torino per dare l’assalto alla Champions League e così anche al Pallone d’Oro altrove. Riuscire a trovare la quadra per una nuova avventura non è un’impresa semplice nemmeno per Jorge Mendes. Uno degli scenari possibili, come rivelato su Calciomercato.it, sarebbe quello che coinvolgerebbe PSG e Real per Mbappé. Un effetto domino che, alla fine, porterebbe Cristiano Ronaldo sotto la Tour Eiffel. In caso di addio di CR7, in ogni caso, la Juventus sarà chiamata a sostituirlo e per farlo potrebbe crearsi un intreccio con il Napoli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, intreccio con Napoli e Tottenham | Osimhen erede di Kane

Secondo quanto rivelato da ‘Lebombedivlad.it’, il Tottenham avrebbe messo nel mirino Victor Osimhen come erede designato di Harry Kane. L’attaccante della nazionale britannica, infatti, ha annunciato che lascerà gli ‘Spurs’ questa estate. Come raccontato in esclusiva su queste pagine, anche la Juventus monitora la situazione di Kane e l’eventuale arrivo dell’attaccante nigeriano a Londra potrebbe facilitare le cose. In tutto questo, c’è da evidenziare la posizione del Napoli, uno degli attori principali di questo intreccio: i partenopei non vorrebbero privarsi di Osimhen, considerato un giocatore di grande prospettiva. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Nella sua prima stagione in azzurro, infatti, il nigeriano ha già dimostrato di poter essere determinante nel campionato italiano. Nonostante tutti gli infortuni che lo hanno colpito in questa sua prima esperienza italiana, l’ex Lille ha già messo a segno molte reti e soprattutto quando era in campo sapeva cambiare il volto e l’efficacia dell’attacco del Napoli. La Juventus, invece, osserva la vicenda come spettatrice interessata: nel caso in cui questo domino dovesse iniziare, i bianconeri potrebbero ardimentarsi per mettere le mani su Harry Kane.