Il Milan è a caccia dell’erede di Calhanoglu e sta sondando tantissimi nomi, sia all’estero che in Italia: le ultime su Zaccagni

L’addio di Hakan Calhanoglu costringe il Milan a fare nuovi ragionamenti di mercato. La questione Brahim Diaz va avanti, anche se il nodo resta il diritto di riscatto che il giocatore non vorrebbe inserire in quanto desideroso di restare legato al Real Madrid. Parallelamente, però, Maldini sta cercando un altro colpo importante, ma a condizioni giuste e favorevoli. E i nomi che stanno circolando sono tantissimi, da Cengiz Under a James Rodriguez, Lemar e ovviamente Hakim Ziyech, di cui vi stiamo parlando da diverso tempo. E col Chelsea, come anticipato alcuni giorni fa, i rossoneri parlano anche di Bakayoko.

Tra i nomi italiani c’è invece Mattia Zaccagni, jolly di centrocampo che può agire sia da mezzala che da trequartista, un po’ come Calhanoglu. Il giocatore del Verona può essere un profilo interessante, da diverso tempo è accostato al Milan che comunque lo sta osservando pur non essendo una priorità. Secondo ‘Il Corriere di Verona’, infatti, ad ora quello per Zaccagni non è altro che un semplice interesse. All’Hellas, da parte dei rossoneri, non è arrivata ancora nessuna offerta ufficiale o concreta.