Confermata l’anticipazione dello scorso 13 maggio: l’Atalanta cerca di mettere le mani sul cartellino di Botman. L’operazione resta però complicata

Lo scorso 13 maggio abbiamo parlato di ‘sogno’ Botman per l’Atalanta, con la ‘Dea’ pronta a provarci in caso di cessione di Romero. Ebbene, le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it confermano quanto anticipato: il club di Percassi sta tentando davvero di mettere le mani sul cartellino del centrale olandese ex Ajax. La novità è che questo sta avvenendo con Romero ancora di proprietà (sarebbe stato riscattato dalla Juventus per 16 milioni di euro) degli orobici, pronti nel caso a ‘sacrificare’ un altro dei big del reparto difensivo.

Chiaramente Botman resta un’operazione complicata, costa 30-35 milioni di euro ed è ambito da molti club, Roma inclusa ora però impossibilitata a un affare così dispendioso. Inoltre al momento il Lille, vincitore dell’ultima Ligue 1 con il 2000 tra i perni della squadra di Galtier, sembra orientato a privarsi di altri elementi. In favore dell’Atalanta, tuttavia, il gradimento (non scontato) del ragazzo alla piazza di Bergamo.