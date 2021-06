CM.IT | Contatti tra Benitez e l’Everton, ma si teme un nuovo ‘caso Gattuso’

L’Everton tratta con Rafa Benitez per sostituire Ancelotti, ma il malumore dei tifosi torna ad essere protagonista in Premier

Perso Carlo Ancelotti, tornato di corsa al Real Madrid appena ricevuta la chiamata di Florentino Perez, l’Everton cerca un altro grande nome per la sua panchina. Negli ultimi giorni è emerso per il club inglese il profilo di Rafa Benitez, che dopo due anni al Dalian Yifang ha voglia di tornare a confrontarsi con il calcio europeo.

Calciomercato, Benitez all’Everton: gli aggiornamenti

La sua priorità, come anticipato dalla nostra redazione, è vivere una nuova avventura in Premier League, in modo da poter restare vicino alla sua famiglia, stabilitasi ormai da anni a Liverpool. E l’Everton, in questo senso, sarebbe perfetto, visto che ha sede proprio nel capoluogo del Merseyside.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i contatti tra la società e lo spagnolo (che ha sul tavolo anche altre proposte) ci sono e vanno avanti, ma l’accordo non è stato ancora trovato. Il profilo dello spagnolo piace, ma la dirigenza inglese vuole evitare un nuovo ‘caso Gattuso’, scartato dal Tottenham per volontà popolare.

I tifosi dell’Everton, infatti, hanno già espresso dissenso verso lo spagnolo con striscioni e messaggi sui social, non digerendo il suo passato al Liverpool. Le riflessioni all’interno del club vanno avanti, ma se il profilo dell’ex Inter e Napoli dovesse essere scartato, sarebbe soprattutto per le pressioni esterne. In Inghilterra, ormai, ci hanno fatto l’abitudine.