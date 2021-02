Calciomercato Napoli, “ricevute tante offerte”: la rivelazione di Benitez

Rafa Benitez parla anche del Napoli e del suo possibile ritorno azzurro: le parole dell’allenatore spagnolo

Subito in caso di tracollo o a giugno, la panchina del Napoli cerca padrone. Rino Gattuso è in bilico dopo i recenti deludenti risultati e la gara contro il Granada potrebbe anche essere la spallata definitiva se dovesse arrivare una prestazione altamente deludente. La volontà di De Laurentiis è andare avanti fino a giugno ma anche non perdere il quarto posto e il piazzamento Champions. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Se i due obiettivi fossero inconciliabili l’esonero sarebbe la soluzione estrema da attuare. Tra i nomi accostati al Napoli nelle scorse settimane anche quello del ritorno di Rafa Benitez. Terminata la sua avventura in Cina, il tecnico spagnolo è pronto ad abbracciare una nuova avventura europea ma non sarebbe disponibile ad entrare a stagione in corso.

Napoli, Benitez: “Tante offerte nelle ultime settimane”

In attesa che il campo dia il suo insindacabile responso, arrivano le parole di Benitez ad ‘Onda Cero’. L’ex Liverpool si sofferma proprio sui rumors relativi ad un suo ritorno in azzurro. “Seguo ancora il Napoli – ha affermato parlando con l’emittente radiofonica spagnola – e con i napoletani sono rimasto in ottimi rapporti. Ho seguito molto ciò che è accaduto di recente, anche per le tante voci sul mio conto. Solo rumors? Non tiratemi parole di bocca, posso dire che li ho visti in campionato contro l’Atalanta di Zapata, che io avevo portato a Napoli”.

Non si sbilancia Benitez anche se qualcosa sul futuro la dice: “Ho ricevuto molto offerte in queste settimane, dal Sudamerica agli Emirati Arabi. Non è però il progetto che cerco: voglio restare in Europa e competere ad alti livelli”. Tornando al Napoli, invece, per la panchina continuano i contatti con Sarri, come raccontato da Calciomercato.it.