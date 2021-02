Calciomercato Napoli, interesse per Struijk | Concorrenza in Premier

Il Napoli ha messo gli occhi su Struijk, giovane difensore centrale che milita con il Leeds United in Premier

Il Napoli sta vivendo una stagione molto difficile. La squadra di Gennaro Gattuso è uscita dalla Coppa Italia e ha perso la Supercoppa contro la Juventus, e giovedì dovrà ribaltare la sconfitta per 2-0 in Europa League. L’obiettivo dei partenopei è la qualificazione in Champions League, ma già dalla prossima estate, Aurelio De Laurentiis dovrà lavorare per rinforzare la squadra con elementi giovani.

Il gruppo di ‘senatori’ del Napoli, infatti, sembra non avere più stimoli e nelle ultime stagioni il ds Cristiano Giuntoli ha sbagliato diversi acquisti. Questo ha comportato un mancato ricambio generazionale, che si è riflettuto sui risultati in campionato e nelle coppe. Ma il club partenopeo sembra aver messo gli occhi su un difensore centrale proveniente dalla Premier League.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, Rampulla: “Sarri non piaceva ai giocatori”

Napoli, occhi su Struijk del Leeds

Secondo quanto riferito da ‘De Telegraaf‘, il Napoli è interessato a Pascal Struijk, difensore centrale del Leeds United. Con passaporto olandese e belga, ha il contratto in scadenza nel 2024. Questa stagione è sceso in campo 21 volte in tutte le competizioni, segnando anche un gol e siglando due assist. Ma non c’è solo il club di De Laurentiis sul giocatore: anche il Leicester sta monitorando da vicino le sue prestazioni. Anche il ct del Belgio Roberto Martinez segue Struijk per convocarlo, visto che il classe ’99 ha disputato solo tre presenza con l’Under 17 dell’Olanda ed è ancora disponibile