Calciomercato Napoli, presentata l’offerta: sul piatto 12 milioni di euro

Napoli a caccia di un terzino sinistro, Emerson la prima scelta, piace Davies, ma il club ha offerto 12 milioni per Nuno Tavares

E’ caccia al terzino sinistro. Questa la richiesta di Luciano Spalletti sul mercato. In casa Napoli il primo obiettivo è un difensore mancino da poter regalare al nuovo tecnico. Tante sono le alternative, con Emerson Palmieri primo nome della lista. L’italo-brasiliano, che il tecnico di Certaldo ha già allenato alla Roma, sarebbe la prima scelta della società partenopea. Il giocatore, attualmente impegnato agli Europei, non ha trovato molto spazio al Chelsea in questa stagione e potrebbe lasciare l’Inghilterra per tornare in Italia. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Napoli, offerta per Nuno Tavares: piace Davies

Oltre ad Emerson però sono altri i profili nel mirino del club azzurro. Da Reinildo Mandava del Lille a Mykolenko della Dinamo Kiev, che vorrebbe ricavare dalla sua cessione 25 milioni di euro, mentre gli azzurri non vorrebbero spingersi oltre i 15. Sembra però aver scalato le gerarchie il giovane portoghese Nuno Tavares. Il classe 2000 del Benfica piace molto alla dirigenza azzurra, che vorrebbero evitare di restare scoperti in quel ruolo. ‘La Gazzetta dello Sport’, sottolinea come i partenopei abbiano offerto 12 milioni di euro al club di Lisbona. Un’offerta che, sottolinea il quotidiano, potrebbe essere soddisfacente anche se bisogna capire le reali intenzioni del club portoghese. Non bisogna poi dimenticare che nel contratto di Tavares è presente una super clausola pari a 88 milioni di euro.

L’offerta per Tavares potrebbe anche essere una mossa per portare il Chelsea ad abbassare le proprie pretese per Emerson. Nel frattempo, oltre che sull’italo-brasiliano, il Napoli osserva altri giocatori della Premier League. Uno è Tsimikas, greco del Liverpool, l’altro è Ben Davies, gallese sotto contratto con il Tottenham sino al 2024 e il cui cartellino costa attorno ai 15 milioni di euro.