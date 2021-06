Calciomercato Milan, Calhanoglu all’Inter | “Mi sono messo a ridere”

Calhanoglu prossimo alla firma con l’Inter, Mirabelli commenta la notizia di calciomercato che coinvolge il Milan

Prossimo alla firma del contratto con l’Inter, Calhanoglu saluta il Milan dopo quattro stagioni. Massimiliano Mirabelli, che lo portò in rossonero dopo averlo segnalato quando era il capo scout dei nerazzurri, ha rilasciato un commento sull’operazione di mercato: “Mi sono messo a ridere. Le spiego: i nerazzurri conoscono molto bene il giocatore. Quando lavoravo per la società nerazzurra, già lo seguivamo, era nei nostri radar. Non lo scoprono oggi ad Appiano Gentile – spiega a ‘Tuttosport’ – C’era la situazione del fair play finanziario. Non era facile operare sul mercato, con tanti paletti di cui tenere conto”.

Mirabelli ha proseguito la sua analisi: “Per i nerazzurri si tratta di un grandissimo affare. L’Inter si divertirà con Calhanoglu. Mentre il Milan lo rimpiangerà”.