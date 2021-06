Gerry Piccolillo, della Quan Sports Management, è stato a Casa Milan. Tra gli assistiti dell’agenzia c’è anche il nome di Franco Vazquez

Proseguono gli incontri a Casa Milan. Oggi – come raccolto da Radio Rossonera – ha varcato le porte della sede del club, in via Aldo Rossi, Gerry Piccolillo, della Quan Sports Management.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calhanoglu, dal Milan all’Inter a zero: le reazioni social

Diversi gli assistiti gestiti dall’agenzia italiana, tra cui Amadou Diawara e Franco Vazquez. Nel giorno dell’addio di Hakan Calhanoglu, che fra poche ore sarà un nuovo giocatore dell’Inter, è facile, però, collegare il nome dell’ex Palermo a quello del club rossonero.

Il fantasista, il prossimo 30 giugno, lascerà il Siviglia e può rappresentare certamente una buona idea per la trequarti.

In attesa di capire chi sarà il sostituto del turco, il Milan è intenzionato a chiudere con Brahim Diaz. Come raccontato, queste sono ore calde per la permanenza dello spagnolo, con la formula del prestito con diritto di riscatto (a circa 20 milioni di euro) e contro riscatto (25-27 milioni di euro). L’accordo con il Real Madrid non appare così lontano, anzi.