Calciomercato Milan, parte la corsa al dopo Calhanoglu: James Rodriguez ma anche Ziyech e altri nomi nel ‘casting’ rossonero

Il Milan, dopo Donnarumma, saluta anche Calhanoglu. Una doppia perdita a zero che sicuramente non fa piacere all’ambiente rossonero, che in vista della prossima stagione deve ripensare più di qualcosa nella sua rosa, per essere competitivo in Champions. In porta, si è provveduto all’acquisto di Maignan, ora è il momento di pensare alla successione del numero dieci turco. Diversi i nomi che Maldini e Massara stanno valutando in queste ore e che potrebbero, alla fine, rappresentare il guizzo di mercato del Diavolo.

Calciomercato Milan, il nuovo numero 10: da James Rodriguez a Ziyech, gli scenari

Vari profili, come detto, sul taccuino. Uno di questi è rappresentato da James Rodriguez, protagonista di un’altra stagione interlocutoria all’Everton dopo un ottimo avvio. Il colombiano si guarda intorno e potrebbe rappresentare una grande occasione di mercato, qualora però ci fossero le giuste condizioni. Preoccupa l’ingaggio (circa 9 milioni a stagione), il suo arrivo sarebbe possibile solo con una formula creativa, su cui magari si potrà lavorare con i ‘Toffees’. Sempre in Inghilterra, il Milan segue Ziyech per il quale, come raccontato da Calciomercato.it, si è incontrato con intermediari del Chelsea. Anche in questo caso, cifre elevate (35 milioni circa di cartellino e 6 di ingaggio) che rendono l’assalto possibile solo in caso di condizioni favorevoli. Per Ziyech c’è inoltre la concorrenza del Napoli. Un altro profilo che piace molto è quello di Under, che dall’Inghilterra torna a Roma ma per non rimanerci. Per il turco, seguito già tempo fa e che i giallorossi non disdegnerebbero di cedere, i contatti potrebbero riprendere vigore. Chiudono il quadro Rafinha del Psg e Lemar dell’Atletico Madrid, altri possibili ‘esuberi’ per cui si potrebbero scontare condizioni di favore.