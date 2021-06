Il futuro di Manuel Locatelli è in attesa di essere risolto. La Juventus resta sempre vigile sul centrocampista del Sassuolo: incontro previsto

La Juventus lavora al futuro della squadra da affidare a Massimiliano Allegri. Tra le priorità del club bianconero c’è l’innesto di un nuovo centrocampista di qualità che vada ad innalzare il tasso tecnico di un reparto che ha palesato parecchie difficoltà. La manovra della squadra di Pirlo nell’ultima stagione è stata spesso lenta e prevedibile, mentre con Allegri si punterà ad un cambio di ritmo, anche grazie all’ausilio del mercato. L’obiettivo numero uno in questo senso resta Manuel Locatelli, reduce peraltro da un inizio di Euro 2020 da grande protagonista. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Europei: tre mesi di stop, cambiano i piani

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Calhanoglu arriva a Milano: i dettagli

La Juventus inizia dunque a fare sul serio per il centrocampista della Nazionale di Mancini, e secondo quanto sottolineato da ‘Sky Sport’, in settimana è prevista la prima mossa del club di Agnelli, che incontrerà il Sassuolo per provare ad imbastire l’affare. Primo contatto tra i club anche per capire l’entità dell’offerta che dovrebbe prevedere anche possibili contropartite tecniche per Locatelli, profilo gradito ad Allegri.