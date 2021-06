La Juventus vede allontanarsi uno degli obiettivi di mercato: infortunio agli Europei e stop che si prospetta lungo

Euro2020 sono una vetrina importante per il calciomercato. Il torneo continentale può essere la rassegna giusta per trovare il nome da acquistare, ma anche togliere qualche possibile obiettivo. Lo sta scoprendo anche la Juventus, società che è da tempo sulle tracce di Ousmane Dembele, attaccante del Barcellona con il contratto in scadenza nel 2022. Proprio questa data rende il francese particolarmente appetibile: i bianconeri pensano al colpo low cost il prossimo anno, quando senza rinnovo potrebbe liberarsi gratis, ma anche ad un possibile affare per quest’estate, considerando che i blaugrana non possono chiedere più di tanto ad un anno dalla scadenza.

A complicare le cose però sono le notizie che arrivano dagli Europei: il calciatore ha riportato un infortunio al ginocchio che ha messo fine alla sua rassegna continentale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Dembele fuori tre mesi: cambia il futuro

Dalla Spagna arrivano ora notizie ancora più preoccupanti sui tempi di recupero di Dembele. ‘RAC1’ parla di un possibile intervento chirurgico che terrebbe il calciatore lontano dai terreni di giochi per almeno tre mesi. Uno stop che potrebbe avere ripercussioni anche sul suo futuro.

Uno stop fino a metà settembre potrebbe allontanare le pretendenti di Dembele, Juventus compresa, almeno per questa finestra di mercato. Tutto in divenire, ad ogni modo, con l’attesa per i tempi di recupero di Dembele e per le ripercussioni che potrebbero avere sul suo futuro.