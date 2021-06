Prosegue la telenovela sul futuro alla Juventus di Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes, agente di CR7, potrebbe anche proporre il rinnovo ai bianconeri

Sono iniziate da settimane le grandi manovre in attacco della Juventus con il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. Da decifrare ancora il destino di Cristiano Ronaldo, che nei giorni scorsi dal ritiro del Portogallo ad Euro 2020 non ha escluso un eventuale addio alla ‘Vecchia Signora’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, tris di acquisti e Ronaldo via: nasce la Juventus di Allegri

Tiene banco anche la situazione di Paulo Dybala che Allegri vorrebbe blindare sotto la Mole, ma con il rinnovo del numero dieci che rimane al momento congelato. In entrata, invece, uno dei profili che stuzzicano maggiormente la dirigenza della Continassa è Vlahovic dalla Fiorentina, da affiancare a Morata dopo il rinnovo del prestito dall’Atletico Madrid del nazionale spagnolo.

Juventus, Momblano svela: “Contatto con Mendes per il rinnovo di Ronaldo”

Sulle strategie di mercato nel reparto offensivo della Juve ha provato a fare chiarezza Luca Momblano: “Ad Allegri piace molto Vlahovic. Dovesse esserci una cessione eccellente in attacco, allora ci sarebbero i margini per tentare di prenderlo dalla Fiorentina e portarlo alla corte del tecnico toscano – ha sottolineato il giornalista a ‘Top Calcio 24’ – Ad oggi i costi di Vlahovic sono comunque molto impegnativi. Ronaldo? La deadline pare sia fissata per metà luglio. Però Mendes si è fatto nuovamente vivo con la Juve, anche per un possibile rinnovo di un anno con i bianconeri e arrivare così al Mondiale in Qatar qualora non ci fossero le condizioni per un addio questa estate”.