La Juventus di Massimiliano Allegri prende corpo: tris di acquisti per i bianconeri, tesoretto da cessioni ed esuberi

La Juventus di Massimiliano Allegri prende corpo. I bianconeri hanno la necessità di intervenire soprattutto a centrocampo, in attesa delle mosse anche nel reparto avanzato dove, dopo il rinnovo del prestito di Morata, bisognerà capire quel che accadrà con Cristiano Ronaldo e Dybala. Proprio la cessione di CR7 porterebbe ad uno dei tre corpi che potrebbero caratterizzare il mercato juventino.

‘Top calcio’ ha provato a schierare la futura Juventus con tre nuovi acquisti: Gosens dall’Atalanta, Locatelli dal Sassuolo e Pogba dal Manchester United. Il francese arriverebbe nell’ambito di uno scambio con Cristiano Ronaldo, dando spazio in avanti al tridente Chiesa-Morata-Dybala. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Bentancur e Ramsey sacrificati per gli acquisti

A completare il tris di acquisti ci sarebbero Locatelli e Gosens. Il centrocampista del Sassuolo è valutato intorno ai quaranta milioni di euro, stessa valutazione, come raccontato da Calciomercato.it, per il terzino tedesco. Per acquistarli servirebbero quindi 80 milioni di euro che potrebbero arrivare dalle cessioni: quella, quasi scontata di Ramsey (15-16 milioni di euro), e quella di Bentancur intorno ai 30 milioni di euro. Cifra alla quale aggiungere i 16 milioni che da Bergamo arriveranno per il riscatto di Romero, oltre ai diversi esuberi che la Juventus proverà a piazzare nel mercato estivo.

Dovesse andare veramente così la nuova Juventus potrebbe scendere in campo con questo undici: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Gosens; Locatelli, Pogba, Rabiot; Dybala, Morata, Chiesa.