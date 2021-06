Calciomercato Juventus, offerta monstre | Pronti 116 milioni di euro!

Calciomercato Juve: il Manchester City starebbe preparando un’offerta monstre per Harry Kane. Tutte le cifre e i dettagli

Il calciomercato della Juventus ruota inevitabilmente intorno al futuro di Cristiano Ronaldo. Tutto si deciderà solo dopo l’Europeo: l’attaccante portoghese vuole cambiare aria, e il club bianconero si libererebbe volentieri con un anno di anticipo del suo pesantissimo ingaggio da 31 milioni di euro netti. Resta però da trovare una nuova destinazione ed una società disposta a garantire lo stesso ingaggio al giocatore. In ogni caso, la Juve sta già pensando alla sua successione. Come anticipato da Calciomercato.it, il club bianconero ha fatto più di un sondaggio anche per Harry Kane, che ha deciso di lasciare il Tottenham. Non manca, ovviamente, la concorrenza per il capitano dell’Inghilterra. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juve, dall’Inghilterra: super offerta City per Kane! Cifre e dettagli

Kane fa gola alle big di Premier League e, secondo quanto riportato dal ‘Daily Star’, il Manchester City starebbe preparando un’offerta da ben 100 milioni di sterline, ovvero 116 milioni di euro. Una proposta monstre che potrebbe far vacillare Paratici, appena arrivato nella dirigenza degli Spurs. Tuttavia, il club inglese chiederebbe addirittura fino a 150 milioni per l’attaccante inglese, che è in scadenza di contratto nel 2024. Staremo a vedere.